Sperren fix! So lange fehlen Gadou, Koller & Diarra

Am Montagabend hat der Senat 1 der österreichischen Bundesliga die Sperren gegen Joane Gadou (Red Bull Salzburg), Paul Koller (SK Sturm Graz) und Youba Diarra (TSV Hartberg) bekanntgegeben.

Alle drei Spieler flogen in der 23. Runde mit Rot vom Platz.

Ein Spiel Sperre für Gadou

Salzburg-Innenverteidiger Gadou sah am Sonntag in der 67. Minute nach einem Foul an Petter Nosa Dahl, der allein auf Schlussmann Alexander Schlager zulief, die Rote Karte. Wegen „Verhinderung einer offensichtlichen Torchance“ fehlt der 19-Jährige Salzburg nun für ein Spiel.

Rote Karte – Joane Gadou (67.) | RBS-SCR

Koller & Diarra fehlen ebenso ein Match

Der Verteidiger von Sturm Graz muss wegen „rohem Spiel“ für eine Partie zusehen. Damit fehlt der 24-Jährige am Freitag gegen Red Bull Salzburg (ab 19 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X). Eine weitere Partie kommt bedingt dazu.

Rote Karte – Paul Koller (76.) | FAK-STU

Für dasselbe Vergehen wie Koller wird auch Youba Diarra dem TSV Hartberg ein Spiel fehlen. Der Mittelfeldspieler sah nach einem zu harten Einstieg gegen Sasa Kalajdzic die Rote Karte. Zusätzlich erhielt der Hartberg-Akteur eine weitere Partie bedingt.

Rote Karte – Youba Diarra (90.) | ASK-HTB

Foto: GEPA