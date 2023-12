Spiel am 24. Dezember: Wolverhampton-Trainer O’Niel kritisiert PL-Spielplan

Während die meisten europäischen Fußball-Ligen über den Jahreswechsel eine Pause einlegen, steht in England dieses Jahr eine besonders arbeitsreiche Woche bevor. Die Wolverhampton Wanderers und Chelsea spielen sogar am Heiligen Abend eine Partie. „Wolves“-Trainer Gary O’Neil hat seine Kritik am vollen Kalender jetzt erneuert. „Wir haben immer noch ein paar Verletzungsprobleme und einen nicht allzu großen Kader“, erklärte er. Die Belastungen verteilen könne er daher nicht.

Auf die Mannschaft von ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic kommt um die Feiertage tatsächlich ein Mammutprogramm zu. Nach dem Gastspiel bei Chelsea in London empfangen die „Wolves“ am Mittwoch, 27. Dezember, Brentford und anschließend am Samstag Everton, bevor das Jahr zu Ende geht. „Der Versuch, Minuten zu planen und zu überlegen, wer was spielen könnte, ist wahrscheinlich nicht der beste Weg mit diesem Team“, verwies O’Neil auf die prekäre Personalsituation. „Wir werden jedes Spiel so nehmen, wie es kommt.“

(APA) / Bild: Imago