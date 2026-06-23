Spiel gedreht! Algerien schlägt Jordanien knapp

Österreichs Gruppengegner Algerien hat in der Nacht auf Dienstag bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko die ersten Punkte geholt. Über Jordanien feierten die „Wüstenfüchse“ in Santa Clara (Kalifornien) einen glanzlosen 2:1-(0:1)-Erfolg und halten damit so wie die ÖFB-Elf bei drei Punkten.

Nadhir Benbouali (69.) und Amine Gouiri (82.) drehten dabei für die Favoriten einen Rückstand nach Jordaniens Treffer von Nizar Al Rashdan (36.).

Im Kampf um Platz zwei in Gruppe J bekommt es Österreich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (4.00 Uhr MESZ) in Kansas City mit Algerien zu tun. Dabei reicht Rot-Weiß-Rot ein Remis. Für Debütant Jordanien ist die K.o.-Runde indes außer Reichweite.

Vor 68.371 Zuschauern war Algerien die bestimmende Mannschaft, ohne dabei aber Gefahr auszustrahlen. Lücken taten sich fast keine auf, Jordanien agierte einmal mehr mit kompakter, massierter Defensive und setzte immer wieder Nadelstiche – ähnlich wie im Duell mit Österreich, das sechs Tage davor 1:3 verloren gegangen war. Eine der Umschaltsituationen nutzte Nizar Al Rashdan nach etwas glücklicher Vorarbeit prompt zur Führung.

Zwei Eckbälle brachten Entscheidung

Algerien wehrte sich gerade nach dem Seitenwechsel mit großer Vehemenz, blieb offensive Highlights aber weiter schuldig. Den Ausgleich musste denn auch ein Standard bringen: Der zur Pause eingewechselte Benbouali behauptete sich nach einem Eckball und brachte seine Truppe zurück ins Spiel. Die Favoriten setzten nach und belohnten sich infolge eines weiteren Corners mit dem Siegtreffer durch Gouiri.

„Ich weiß nicht, ob wir unser wahres Gesicht gezeigt haben, aber wir haben ein besseres Spiel gemacht als gegen Argentinien“, sagte der Stürmer von Olympique Marseille. „Wir haben ein Tor kassiert, aber wir hatten mentale Widerstandskraft und werden Schritt für Schritt stärker. Dieses Spiel wird uns sehr guttun.“

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag

ARGENTINIEN (6 Punkte/5:0 Tore) zieht als vorzeitiger Gruppensieger in die K.o.-Runde ein.

ÖSTERREICH (3 Punkte/3:3 Tore) zieht als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde ein, wenn es im direkten Duell mit Algerien nicht verliert.

ALGERIEN (3 Punkte/2:4) hat den dritten Rang bereits sicher und zieht bei einem Sieg gegen Österreich als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde ein.

Für JORDANIEN (0 Punkte/2:5 Tore ist die WM nach der Vorrunde beendet – auch bei einem Sieg gegen Argentinien.