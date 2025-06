Spiel um Platz drei: Keine Verlängerung bei Unentschieden

Deutschland und Vize-Weltmeister Frankreich bleibt eine Extraschicht im Spiel um Platz drei in der Nations League bei einem Unentschieden erspart. Sollte es am Sonntag (15.00) in Stuttgart nach 90 Minuten keinen Sieger geben, geht es direkt ins Elfmeterschießen.

Die bei Turnieren sonst übliche Verlängerung entfällt. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Samstag mit.

Die Regelung gilt aber nur für das „kleine“ Finale. Sollte es im Endspiel zwischen Europameister Spanien und Deutschland-Bezwinger Portugal (21.00 Uhr) in München keinen Sieger nach der regulären Spielzeit geben, wird die Begegnung um 2×15 Minuten verlängert.

(SID) / Foto: IMAGO