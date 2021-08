Spielabsage! Bayerns Pokalgegner muss in Quarantäne

Aufregung beim Bremer SV. Ein Spieler der Bremer ist an Corona erkrankt. Das DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern am Freitag ist abgesagt.

Am Freitag sollte das Spiel des Lebens für den Bremer SV steigen. In der ersten Runde des DFB-Pokals wäre der große FC Bayern München zu Gast. Ein Bremer Spieler ist jedoch am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daher wurde das Spiel am Dienstagmittag abgesagt.

Dienstag Testung des kompletten Teams

Darüber hinaus muss auch die Auslosung der 2. Hauptrunde, aufgrund der Zuordnung beider Vereine in verschiedene Lostöpfe, verschoben werden. Der neue Spieltermin wird nach Rücksprache mit den beteiligten Vereinen schnellstmöglich bekannt gegeben. Der Weser Kurier hatte zuerst über den Corona-Verdacht berichtet.

Beitragsbild: DPA