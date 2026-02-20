Logout
ADMIRAL 2. Liga

Spielabsagen in der ADMIRAL 2. Liga: Vier Partien fallen aus

Der starke Schneefall sorgt in der ADMIRAL 2. Liga für Spielabsagen. Gleich vier Begegnungen der 18. Runde können nicht stattfinden.

Betroffen sind folgende Partien:

  • SK Rapid II – SV Austria Salzburg
  • Admira Wacker – Young Violets Austria Wien
  • FAC Wien – Schwarz-Weiss Bregenz
  • SK Sturm II – FC Liefering

Wie die Liga mitteilte, lassen die Witterungsbedingungen eine ordnungsgemäße Durchführung der Spiele nicht zu.

Die Ersatztermine für die abgesagten Begegnungen sollen ehestmöglich bekannt gegeben werden.

