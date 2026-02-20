Spielabsagen in der ADMIRAL 2. Liga: Vier Partien fallen aus
Der starke Schneefall sorgt in der ADMIRAL 2. Liga für Spielabsagen. Gleich vier Begegnungen der 18. Runde können nicht stattfinden.
Betroffen sind folgende Partien:
- SK Rapid II – SV Austria Salzburg
- Admira Wacker – Young Violets Austria Wien
- FAC Wien – Schwarz-Weiss Bregenz
- SK Sturm II – FC Liefering
Wie die Liga mitteilte, lassen die Witterungsbedingungen eine ordnungsgemäße Durchführung der Spiele nicht zu.
Die Ersatztermine für die abgesagten Begegnungen sollen ehestmöglich bekannt gegeben werden.
Foto: X/FAC