Spielabsagen in der ADMIRAL 2. Liga: Vier Partien fallen aus

Der starke Schneefall sorgt in der ADMIRAL 2. Liga für Spielabsagen. Gleich vier Begegnungen der 18. Runde können nicht stattfinden.

Betroffen sind folgende Partien:

SK Rapid II – SV Austria Salzburg

Admira Wacker – Young Violets Austria Wien

FAC Wien – Schwarz-Weiss Bregenz

SK Sturm II – FC Liefering

Wie die Liga mitteilte, lassen die Witterungsbedingungen eine ordnungsgemäße Durchführung der Spiele nicht zu.

Die Ersatztermine für die abgesagten Begegnungen sollen ehestmöglich bekannt gegeben werden.

