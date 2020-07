VIDEO: Spielberg-Pole für Bottas – Enttäuschung für Vettel

Valtteri Bottas hat sich die erste Pole Position der verkürzten und verspätet anlaufenden Formel-1-Saison 2020 gesichert.

Der Mercedes-Pilot aus Finnland war am Samstag im Qualifying für den Großen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring der Schnellste. Hinter ihm landete Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes, dahinter Spielberg-Vorjahressieger Max Verstappen aus den Niederlanden.

Ferrari-Mann Sebastian Vettel verpasste als Elfter das letzte Quali-Segment – das war dem Deutschen zuletzt beim Heimspiel in Hockenheim im Juli 2019 passiert. Für Teamkollege Charles Leclerc lief es auch nicht viel besser, der Monegasse belegte Rang sieben.

Für Bottas war es die 12. Pole Position in seiner Karriere, in Spielberg durfte er auch bereits 2017 und 2018 von ganz vorne starten. Beginn des ersten Saisonrennens, bei dem keine Zuschauer zugelassen sind, ist am Sonntag um 15.10 Uhr live auf Sky.

Zeichen gegen Rassismus von F1-Piloten

Die Formel-1-Fahrer werden am Sonntag vor dem Start des Grand Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring ein gemeinsames Zeichen gegen Rassismus setzen. Vorausgegangen waren der Entscheidung Online-Meetings der Fahrervereinigung GPDA, die vom Österreicher Alex Wurz angeführt wird. Laut einem BBC-Bericht werden die Piloten in Spielberg einheitliche T-Shirts mit der Aufschrift “End Racism” tragen.

“Alle 20 Fahrer sind vereint mit ihren Teams gegen Rassismus und Vorurteile, begrüßen zugleich die Prinzipien von Diversität, Gleichheit und Inklusion und unterstützen die Verpflichtung der Formel 1 dazu”, teilte die GPDA mit. Keine Einigung hat es hingegen bei der Frage des gemeinsamen Niederkniens gegeben. Jeder Pilot habe die Freiheit, neben der gemeinsamen Aktion in Spielberg auch selbst ein Zeichen zu setzen, hieß es.

Der Endstand des Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix von Österreich (Sonntag, Start: 15.10 Uhr/live auf Sky) am Samstagnachmittag auf dem Red Bull Ring in Spielberg:

1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:02,939 Min. – 2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,012 Sek. – 3. Max Verstappen (NED) Red Bull 0,538 – 4. Lando Norris (GBR) McLaren 0,687 – 5. Alexander Albon (THA) Red Bull 0,929 – 6. Sergio Perez (MEX) Racing Point 0,929 – 7. Charles Leclerc (MON) Ferrari 0,984 – 8. Carlos Sainz (ESP) McLaren 1,032 – 9. Lance Stroll (CAN) Racing Point 1,090 – 10. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 1,300 (alle in Q3) – 11. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:04,206 – 12. Pierre Gasly (FRA) Alpha Tauri 1:04,305 – 13. Daniil Kwjat (RUS) Alpha Tauri 1:04,431 – 14. Esteban Ocon (FRA) Renault 1:04,643 – 15. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:04,691 (jeweils in Q2) – 16. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:05,164 – 17. George Russell (GBR) Williams 1:05,167 – 18. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:05,175 – 19. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:05,224 – 20. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:05,757 (jeweils in Q1)

(APA).

Beitragsbild: GEPA.