Spielerin bei French Open positiv auf Corona getestet

Bei den French Open der Tennisprofis hat es einen weiteren positiven Corona-Fall gegeben. Eine Spielerin, die an der an diesem Dienstag beginnenden Qualifikation der Damen teilnehmen wollte, sei positiv auf Covid-19 getestet worden, teilten die Veranstalter des Grand-Slam-Turniers in Paris am Montagabend mit.

Bereits am Sonntag waren zwei positive Fälle bei männlichen Spielern bekanntgegeben worden. Zudem waren drei weitere Spieler ausgeschlossen worden, weil sie in engem Kontakt mit einem positiv getesteten Trainer waren. Alle Betroffenen müssen sich nun für sieben Tage in Quarantäne begeben. Namen nannten die Veranstalter nicht.

(APA)

Bild: Getty