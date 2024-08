Spielervereinigung spricht sich für spätere Anstoßzeiten aus

Die Spielervereinigung VdF hat sich aufgrund der aktuellen Hitzewelle in Österreich für spätere Anstoßzeiten in der Bundesliga ausgesprochen. Laut einer Umfrage unter den Spielervertretern der Vereine seien diese bei nur einer Gegenstimme eindeutig für diesen Vorschlag gewesen, gab die VdF am Mittwoch bekannt. Da eine Änderung in der laufenden Saison unrealistisch erscheint, wurde das Anliegen der Bundesliga mit Blick auf die Planungen künftiger Saisonen mitgeteilt.

„Man kann zwar nicht von lebensbedrohlichen Szenarien sprechen, aber eine Verlegung der Spiele in die Abendstunden ist medizinisch sinnvoll“, sagte Sportmediziner Michael Enenkel in einer VdF-Aussendung. Hartbergs Kapitän und VdF-Spielervertreter Jürgen Heil hatte nach der Partie bei Sturm Graz (Anstoß 17.00 Uhr) am vergangenen Wochenende erklärt: „Es war brutal, ich habe jetzt noch Kopfweh. Es wäre für alle Beteiligten, auch für die Zuschauer, besser, später zu spielen.“

(APA)/Beitragsbild: GEPA