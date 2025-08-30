Spielplan der EL-Ligaphase fixiert: Alle Termine für Sturm und Salzburg im Überblick

Die UEFA hat am Samstagabend den Spielplan für die Ligaphase der UEFA Europa League veröffentlicht. Alle Termine für Sturm Graz und Red Bull Salzburg im Überblick!

Red Bull Salzburg startet am 25. September mit einem Heimspiel gegen Porto in die Ligaphase der Fußball-Europa-League. Der von der UEFA am Samstagabend veröffentlichte Spielplan sieht zudem das Auftaktmatch von Sturm Graz tags zuvor bei Midtjylland vor. Am 11. Dezember gastiert Marko Arnautovics Roter Stern Belgrad beim österreichischen Meister.

Sturm Graz:

24. September Midtjylland (18.45/a)

2. Oktober Glasgow Rangers (21.00/h)

23. Oktober Celtic (21.00/a)

6. November Nottingham (18.45/h)

27. November Panathinaikos (21.00/a)

11. Dezember Roter Stern Belgrad (18.45/h)

22. Jänner 2026 Feyenoord (18.45/a)

29. Jänner Brann (21.00/h)

Red Bull Salzburg:

25. September Porto (21.00/h)

2. Oktober Lyon (21.00/a)

23. Oktober Ferencvaros (18.45/h)

6. November Go Ahead Eagles (18.45/h)

27. November Bologna (21.00/a)

11. Dezember Freiburg (21.00/a)

22. Jänner 2026 Basel (21.00/h)

29. Jänner Aston Villa (21.00/a)

Artikelbild: GEPA