Spielplan für UEFA Nations League fixiert

Die UEFA hat die Spieltermine für die UEFA Nations League 2022/23 fixiert. Das ÖFB-Team startet am 3. Juni mit dem Auswärtsspiel gegen Kroatien, bevor es am 6. und 10. Juni zum Heim-Doppel gegen Dänemark und Frankreich kommt. Zum Abschluss des Juni-Länderspielfensters gastiert die Auswahl von Franco Foda am 13. Juni in Dänemark.

Am 22. September geht es mit dem Auswärts-Duell in Frankreich weiter, das letzte Gruppenspiel bestreitet Österreich am 25. September daheim gegen Kroatien. Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr.

ÖFB-Spieltermine:

Freitag, 3. Juni 2022, 20.45 Uhr: Kroatien vs. Österreich

Montag, 6. Juni 2022, 20.45 Uhr: Österreich vs. Dänemark

Freitag, 10. Juni 2022, 20.45 Uhr: Österreich vs. Frankreich

Montag, 13. Juni 2022, 20.45 Uhr: Dänemark vs. Österreich

Donnerstag, 22. September 2022, 20.45 Uhr: Frankreich vs. Österreich

Sonntag, 25. September 2022, 20.45 Uhr: Österreich vs. Kroatien

