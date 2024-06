Spielplan veröffentlicht: GAK gegen Salzburg eröffnet Bundesligasaison 2024/25

Die österreichische Fußball-Bundesliga hat den Spielplan für den Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesligasaison 2024/25 veröffentlicht. Im Eröffnungsspiel (Freitag, 2. August, 20:30 Uhr) empfängt Aufsteiger GAK in Graz Vizemeister Red Bull Salzburg. Sky Sport Austria überträgt alle Spiele der Bundesligasaison 2024/25 live – streame mit dem Sky X-Traumpass!

In der ersten Runde wartet auch bereits der erste Kracher der neuen Saison: Meister Sturm Graz ist am Sonntag zu Gast beim SK Rapid (4. August, 17:00 Uhr). Das erste Wiener Derby der Saison findet in der 7. Runde (21./22. September) statt.

Auch in der ersten Frühjahrsrunde wird es wie in den Vorjahren ein Auftaktspiel am Freitag geben, die konkrete Paarung wird im Rahmen der Spielauswahl in der Winterpause ausgewählt.

Alle weiteren Paarungen des Grunddurchgangs finden am Samstag und Sonntag statt. Je nach Jahreszeit wird im Sommer am Samstag um 17:00 und 19.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr angekickt. Ab der 6. Runde wird am Samstag um 17 Uhr sowie Sonntag um 14:30 bzw. 17:00 Uhr gespielt.

Der Spielplan im Überblick

Frühzeitige Spielauswahl

Runde 1 – 5 im Juni: Mit der Auslosung des Grunddurchgangs werden heuer alle Spiele bis Ende August terminiert.

Runde 6 – 16 im September: Nach Feststehen der Gruppenphasen und -teilnehmer erfolgt die Auswahl bis zur Winterpause

Runde 17 – 22 im Winter: Die Auswahl der finalen fünf Runden im Grunddurchgang erfolgt in der Winterpause.

Runde 23 – 32 im März: Mit der Auslosung des Finaldurchgangs werden sämtliche Spieltermine bekanntgegeben.

Auslosungsprinzipien

Ergänzend zu dem Spielplan gibt die Bundesliga einen detaillierten Einblick in das Auslosungsprozedere. Wie sich aus der Erfahrung und auch in diversen wissenschaftlichen Beiträgen zur Spielplanerstellung zeigt, werden Auslosungen von Fußball-Ligen durch verschiedenste Faktoren beeinflusst. Diese Rahmenbedingungen setzen sich in der ADMIRAL Bundesliga vor allem aus folgenden Vorgaben zusammen:

Stadionsperren der Klubs bzw. Stadionbetreiber (z.B. Stadionumbauten)

Behördliche Vorgaben (z.B. Auseinandersetzung FAK und SCR)

Regionale Besonderheiten (zwei Klubs in einem Stadion)

Sicherheitsaspekte (z.B. Eishockey und Fußball zeitgleich in einer Stadt)

Darüber hinaus werden für eine ausgewogene und faire Spielplanerstellung jedenfalls folgende Prinzipien umgesetzt:

Keine Spielfolgen von drei (oder mehr) Heim- oder Auswärtsspielen

Minimalst mögliche Anzahl an Durchbrechungen der „Heim-Auswärts-Heim-Auswärts“-Serie pro Klub

Alle Klubs haben in Runde 1 & 2 sowie 21 & 22 ein Heim- und ein Auswärtsspiel

Artikelbild: GEPA