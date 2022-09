Spieltermin fürs Grazer Derby im ÖFB-Cup steht fest

Nach der ÖFB-Cupauslosung am 4. September stehen nun alle Spieltermine fest. Ausgetragen werden die acht Begegnungen von 18. bis 20. Oktober 2022.



Den Auftakt bilden am Dienstag die Spiele FC Mohren Dornbirn 1913 gegen den SK Austria Klagenfurt im Stadion Birkenwiese (18 Uhr) sowie WSG Tirol gegen den SK Rapid im Gernot Langes Stadion (18 Uhr).

Grazer Derby findet am 19. Oktober statt

Am Mittwoch steigt in Graz das erste Duell der beiden Stadtrivalen seit über 15 Jahren. Der Grazer AK 1902 trifft auf den SK Sturm Graz. Ankick in der Merkur Arena ist um 18 Uhr.

Danach kommt es in der motion_invest Arena noch zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Flyeralarm Admira und Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg (20:30 Uhr). Abgeschlossen wird die Runde mit der Partie Wiener Sport-Club gegen FK Austria Wien (20:30 Uhr).