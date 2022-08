Spieltermine fixiert: Sturm & Austria zum Europacup-Auftakt mit Heimspielen

Nach der Auslosung der Gegner wurde nun auch der Spielplan für die Gruppenphase der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League fixiert. Der SK Sturm empfängt zum Auftakt zuhause den FC Midtylland. Austria Wien startet am 8. September in Wien-Favoriten gegen Hapoel Be’er Scheva.



Die Sturm-Spiele in der Übersicht:

1.Spieltag: SK Sturm vs. FC Midtylland, 8. September, 21:00 Uhr

2. Spieltag: Feyenoord vs. SK Sturm, 15. September, 18:45 Uhr

3. Spieltag: SK Sturm vs. Lazio Rom, 6. Oktober, 18:45 Uhr

4. Spieltag: Lazio Rom vs. SK Sturm, 13. Oktober, 21:00 Uhr

5. Spieltag: SK Sturm vs. Feyenoord, 27. Oktober, 21:00 Uhr

6. Spieltag: FC Midtylland vs. SK Sturm, 3. November, 18:45 Uhr

Die Austria-Spiele in der Übersicht:

1. Spieltag: Austria Wien vs. Hapoel Be’er Scheva, 8. September, 18:45 Uhr

2. Spieltag: Lech Posen vs. Austria Wien, 15. September, 21:00 Uhr

3. Spieltag: Villarreal CF vs. Austria Wien, 6. Oktober, 21:00 Uhr

4. Spieltag: Austria Wien vs. Villarreal CF, 13. Oktober, 18:45 Uhr

5: Spieltag: Austria Wien vs. Lech Posen, 27. Oktober, 18:45 Uhr

6. Spieltag: Hapoel Be’er Scheva vs. Austria Wien, 3. November 21:00 Uhr

