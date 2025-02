Spieltermine fürs ÖFB-Cup-Halbfinale stehen fest

Die zwei Halbfinalspiele im österreichischen Fußball-Cup finden an einem Tag statt.

Am 2. April steigt zunächst die Begegnung LASK gegen WAC (18.15 Uhr), im Anschluss (20.30 Uhr) empfängt Austria Wien den TSV Hartberg. Das Finale findet am 1. Mai in Klagenfurt statt.

Neuer ÖFB-Cup-Sieger nach elf Jahren

Erstmals seit elf Jahren wird der Cupsieger dabei nicht Sturm Graz oder Red Bull Salzburg heißen.

Der LASK und Wolfsberg trafen im Cup bisher erst einmal aufeinander, im Halbfinale 2021 setzten sich die Linzer durch. Der Finaleinzug ist auch nun das deklarierte Ziel. „Wir werden alles dafür unternehmen, um dieses große Ziel zu erreichen, wissend, dass uns der WAC alles abverlangen wird und wir erneut an unsere Grenzen gehen müssen“, sagte Trainer Markus Schopp. Die Wolfsberger standen noch nie im Cupfinale.

Für die Hartberger geht es erneut nach Wien-Favoriten, wo im Viertelfinale der SV Stripfing erst nach Verlängerung ausgeschaltet wurde. Favorisiert ist die Austria, die mit 27 Cuptiteln Rekordsieger des Bewerbs ist. Die Violetten wollen erstmals seit 2015 ins Endspiel vorstoßen. Cupsieger war die Austria zuletzt 2009.

(APA)

Bild: GEPA