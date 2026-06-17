Spionageverdacht in Guadalajara: Drohne bei Südkorea-Training

Im mexikanischen Guadalajara bereitet sich die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft gerade akribisch auf das wichtige Spiel gegen WM-Gastgeber Mexiko vor, nun hat dort aber ein unerwünschtes Flugobjekt für mächtig Aufsehen gesorgt: Wie mehrere südkoreanische Medien übereinstimmend berichteten, soll das Training des Teams weniger als zwei Tage vor dem zweiten Gruppenspiel von einer Drohne ausgespäht worden sein.

Entdeckt wurden die vermeintlichen Spionageversuche von einem südkoreanischen Sicherheitsmitarbeiter, im Anschluss brachten die zuständigen Sicherheitsbeauftragten das Objekt zum Absturz. Große taktische Geheimnisse soll das Fluggerät allerdings nicht aufgedeckt haben – die Mannschaft um Starspieler und Kapitän Heung-Min Son befand sich den Berichten zufolge noch mitten in ihrem Aufwärmprogramm. Auch der FIFA soll der Vorfall schon gemeldet worden sein.

In der Nacht auf Freitag (3.00 Uhr MESZ) sind die „Taeguk Warriors“ wieder im Einsatz, im Estadio Akron, gelegen im Vorort Zapopan der Millionenstadt Guadalajara, geht es dann möglicherweise bereits um den Gruppensieg. In ihren Auftaktpartien feierten sowohl die Südkoreaner (2:1 gegen Tschechien) als auch die Mexikaner (2:0 gegen Südafrika).