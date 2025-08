Die mit Platz vier in die British Golf Open gestartete Emma Spitz ist auf der dritten Runde weiter zurückgefallen.

Die Niederösterreicherin absolvierte den Par-72-Kurs in Porthcawl in Wales am Samstag mit 75 Schlägen und rutschte mit gesamt drei über Par um 26 Positionen auf den 54. Rang ab. Als Führende in den Schlusstag geht mit neun unter Par die Japanerin Miyu Yamashita.

(APA)/Bild: Imago