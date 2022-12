Spitze nach Trennung: United-Fans kreieren neuen Ronaldo-Song

Nach der Trennung zwischen Manchester United und Cristiano Ronaldo haben einige Anhänger der Red Devils einen neuen Song für den einstigen Fan-Liebling kreiert.

Manchester United und Cristiano Ronaldo trennen sich mit sofortiger Wirkung – diese Nachricht war kurz vor dem Start der WM in Katar ein Paukenschlag, doch wirklich überraschend war die vorzeitige Vertragsauflösung nicht mehr.

Vielmehr war dieser Schritt nach der heftigen Abrechnung des Superstars in der TV-Show „Piers Morgan Uncensored“ quasi unumgänglich, zumal der 37-Jährige bereits in den Monaten zuvor immer wieder wie beispielsweise mit der verweigerten Einwechslung gegen Tottenham für Ärger gesorgt hatte.

Ronaldo büßt Beliebtheitspunkte ein

Dieses Verhalten hat Ronaldo offenbar auch einige Beliebtheitspunkte bei den Fans gekostet – daran ändern auch seine insgesamt 145 Tore (in 346 Spielen) nichts. Jedenfalls war im ersten Spiel von Manchester United nach dem Ende der unsäglichen Ronaldo-Saga im Ligapokal gegen den FC Burnley (2:0) ein neues Lied im Old Trafford zu hören.

„I don’t care about Ronnie. Ronnie don’t care about me. All I care about is MUFC“, sangen einige Anhänger auf den Rängen. Übersetzt: „Ronnie ist mir egal. Ronnie interessiert sich nicht für mich. Alles, was mich interessiert, ist der MUFC.“

Ronaldo war im Sommer 2021 an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt, konnte aber nicht an seine früheren Glanzzeiten anknüpfen und geriet immer stärker ins Abseits. Bereits zwischen 2003 und 2009 hatte der Portugiese für die Red Devils gespielt und dort seine Welt-Karriere gestartet.

