Spitzenreiter Darmstadt verliert im Aufstiegsrennen

Darmstadt 98 hat im Aufstiegsrennen in die deutsche Fußball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Der Zweitliga-Tabellenführer unterlag am Sonntag mit den Österreichern Emir Karic und dem eingewechselten Mathias Honsak bei Fortuna Düsseldorf mit 0:1 (0:0). Die Darmstädter hatten davor drei Siege in Serie gefeiert.

Sie liegen sechs Runden vor Schluss immer noch vier Punkte vor Heidenheim und fünf vor dem Hamburger SV, der den Relegationsplatz einnimmt. Düsseldorf ist Vierter.

