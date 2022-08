Spitzenreiter Evenepoel gewinnt Vuelta-Einzelzeitfahren

Spitzenreiter Remco Evenepoel hat das Einzelzeitfahren der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Der belgische Radprofi war am Dienstag nach 30,9 Kilometern von Elche nach Alicante 48 Sek. schneller als der zweitplatzierte Vorjahressieger Primoz Roglic, Dritter wurde der Franzose Remy Cavagna (+1:00 Min.). In der Gesamtwertung baute Evenepoel durch den Erfolg seinen Vorsprung auf 2:41 Minuten vor dem Slowenen Roglic aus. Gregor Mühlberger aus dem Movistar-Team wurde 96. (+5:18).

Vor dem Zeitfahren wurden weitere Corona-Ausfälle bekannt. So traten etwa der zweifache Etappensieger Sam Bennett aus Irland (Bora) und der Brite Ethan Hayter (Ineos) nicht mehr an. Am Montag hatte es Movistar-Fahrer Mathias Norsgaard erwischt. Seit dem Auftakt am 19. August schieden bereits 13 Fahrer wegen positiver Covid-Befunde aus.

(APA) / Bild: Imago