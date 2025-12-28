Spitzenreiter KAC auch bei Lieblingsgegner Caps siegreich

Der KAC hat seinen Erfolgslauf in der ICE-Liga auch bei den Vienna Capitals prolongiert.

Der Tabellenführer gewann am Sonntag in Wien 3:1 und entschied damit das zwölfte Spiel in Serie gegen die Caps für sich. Nach dem fünften Ligasieg en suite liegen die Klagenfurter weiterhin sechs Punkte vor Graz. Denn die 99ers entschieden das Verfolgerduell mit Pustertal 4:1 für sich. Titelverteidiger Salzburg gab sich ebenfalls daheim gegen Budapest mit 5:1 keine Blöße.

Die Black Wings Linz gewannen ihr Heimspiel gegen Schlusslicht Innsbruck 4:1. Der Villacher SV kassierte einen Tag nach der klaren Derby-Niederlage beim KAC mit einem 1:4 zu Hause gegen Bozen die sechste Pleite nacheinander. Ljubljana besiegte Fehervar 5:0 und ist dadurch fünf Punkte hinter Graz und Pustertal neuer Dritter.

Für den KAC trafen in Wien-Kagran Johannes Dobrovolny (4.), Matt Fraser (24.) und Simeon Schwinger (30.). Den Caps gelang in Überzahl durch Simon Bourque (32.) das 1:3, danach sahen die 7.000 Fans aber keinen weiteren Treffer mehr. Die Tore der Heimischen in Graz besorgten Nicholas Bailen (3./PP), Kilian Zündel (18.), Marcus Vela (35.) und Michael Schiechl (58./SH). In Salzburg trumpfte beim bereits siebenten Sieg des Meisters in Serie die erste Sturmlinie auf. Peter Schneider gelang ein Doppelpack, Benjamin Nissner erzielte ein Tor und Thomas Raffl steuerte zwei Assistpunkte bei.

