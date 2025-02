Spitzenreiter KAC und Salzburg feiern ICE-Zittersiege

Der KAC hat den nächsten Schritt zum Gewinn des Grunddurchganges in der ICE Hockey League gemacht.

Die Klagenfurter lagen im Heimspiel gegen die Pioneers Vorarlberg am Mittwoch zwar schon mit 1:4 zurück, setzten sich aber noch mit 5:4 nach Verlängerung durch. Vier Punkte zurück weiter Zweiter ist Titelverteidiger Red Bull Salzburg, der beim HC Pustertal auch erst in der Verlängerung mit 4:3 gewann. Punktgleich dahinter ist der HCB Südtirol nach einem Heim-3:0 gegen Asiago.

Beide Verfolger stehen dicht vor der Fixierung der Play-off-Teilnahme, die bisher nur der KAC sicher hat. Die Black Wings Linz schafften mit einem 5:3-Erfolg gegen die Graz99ers den Sprung vom sechsten auf den vierten Rang. Die vormals fünftplatzierten Steirer rutschten um einen Rang ab und haben nur noch einen Zähler Luft auf den Siebenten VSV, der mit einem klaren 4:0 bei den Vienna Capitals wichtigen Boden im Kampf um eine Top-Sechs-Platzierung gutmachte.

KAC setzte Siegesserie fort

Der KAC lag gegen die Pioneers nach zwei Dritteln mit 2:4 in Rückstand. Danach kamen die 4.182 Fans in der Heidi-Horten-Arena noch so richtig auf ihre Rechnung. Simeon Schwinger (56.) verkürzte und 23 Sekunden vor der Schlusssirene gelang Nicholas Petersen der Ausgleich. In der Verlängerung waren 2:48 Minuten gespielt, als Kevin Clark zum Matchwinner avancierte. Nach zuletzt zwei Siegen in Shoot-Out gab es diesmal früher den Erfolg. Die Kärntner verließen zum fünften Mal in Folge als Sieger das Eis. Gegen die Vorarlberger konnten alle vier Saisonduelle gewonnen werden.

Auch die Salzburger zeigten Comeback-Qualitäten, sie lagen in Südtirol nach 40 Minuten mit 1:3 zurück. Benjamin Nissner (55.) und Dennis Robertson (59./PP) verhinderten die Niederlage. Schon 40 Sekunden nach Start der Overtime traf Andrew Rowe entscheidend. Damit steht es im Saison-Head-to-Head nun 2:2.

Die Linzer schossen sich gegen Graz erst im Schlussdrittel einen Vorteil heraus. Brian Lebler drückte der Partie mit einem Triplepack (33., 44./PP, 48./PP) ganz klar den Stempel auf. Für die Black Wings war es Sieg Nummer drei am Stück. Die Villacher legten in Wien mit zwei Treffern im ersten Abschnitt den Grundstein für den Erfolg und spielten wieder einmal zu Null. Für die „Caps“ war es die dritte Niederlage in Folge, der Vorsprung auf den Elften Vorarlberg im Kampf um ein Pre-Play-off-Platz schrumpfte um einen Zähler auf fünf Punkte.

(APA) / Bild: Imago