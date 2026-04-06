Spitzenreiter Kapfenberg beendet Pleitenserie

Die Kapfenberg Bulls haben ihre Niederlagenserie in der Platzierungsrunde der Basketball Superliga der Männer beendet und das Topspiel gegen BC Vienna knapp gewonnen.

Der Tabellenführer aus der Steiermark setzte sich am Ostermontag mit 92:91 nach Verlängerung gegen den Tabellendritten durch und ging erstmals nach drei sieglosen Partien wieder als Gewinner vom Parkett. Erster Verfolger, zwei Punkte hinter Kapfenberg, sind die Oberwart Gunners nach einem 86:82 bei UBSC Graz.

(APA) / Bild: GEPA