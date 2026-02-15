Spitzenreiter Salzburg lässt beim GAK Punkte liegen

Der Kampf um den Meistertitel in der ADMIRAL Bundesliga bleibt ein Schneckenrennen.

Red Bull Salzburg schaffte am Sonntag zwar die Rückkehr an die Tabellenspitze, enttäuschte allerdings mit einem mageren 1:1 beim Vorletzten GAK. Der Vizemeister liegt nach der 19. Runde punktgleich vor dem LASK voran, der am Samstag in Ried 1:1 gespielt hatte. Die Grazer haben nur noch drei Punkte Vorsprung auf Blau-Weiß Linz, da das Schlusslicht den WAC mit 2:1 bezwang.

Ein Eigentor von Tim Drexler, das allerdings bisher von der Liga dem Grazer Leon Klassen (16.) gutgeschrieben wurde, machte den Fehlstart der Salzburger perfekt. Mehr als der Ausgleich durch Karim Konate (40.) gelang vor 5.731 Zuschauern in der Merkur Arena nicht. Somit gab es nach dem Heim-0:2 gegen Austria Wien den nächsten Tiefschlag, Coach Thomas Letsch wird in den nächsten Tagen weiter scharfer Wind entgegenwehen. Die Steirer sind vier Partien sieglos, auch im zweiten Frühjahrsspiel gab es eine Punkteteilung.

Die Salzburger wirkten zu Beginn verunsichert, die Koordination in der Defensive passte gar nicht. Alexander Schlager musste einen Kopfball von Daniel Maderner parieren (4.) und leistete sich bei einem Ausflug einen Schnitzer, der ohne Folgen blieb. Die spielbestimmende Phase der ohne den gesperrten Topstürmer Ramiz Harakate angetretenen Grazer dauerte aber nicht lange, die Salzburger fanden besser rein. Kerim Alajbegovic (11.) und Konate (16.) scheiterten an GAK-Goalie Franz Stolz.

Unglückliches Drexler-Debüt

Im Gegenzug zappelte der Ball im Netz. Maderner verfehlte zwar, nach einem Haken an Schlager vorbei, knapp das Tor, dafür brachte Klassen den Ball aus spitzestem Winkel zur Mitte, wo Drexler den Ball an der kurzen Stange unglücklich ins eigene Tor beförderte. Bitterer hätte das Startelfdebüt des 20-jährigen Deutschen nicht beginnen können. Salzburg drängte in der Folge auf den Ausgleich, Konates Heber aus bester Position missglückte (23.), eine scharfe Alajbegovic-Hereingabe fand keinen Abnehmer (33.) und der 18-Jährige schoss auch selbst vorbei (38.).

Belohnt wurden die Gäste für ihre Bemühungen noch vor der Pause mit dem Ausgleich. Nach einer Krätzig-Flanke enteilte Konate dem indisponierten Martin Kreuzriegler und verwertete direkt genau ins Eck. Es war das erste Ligator für den Teamstürmer der Elfenbeinküste seit jenem beim 2:1 gegen Altach am 19. Oktober 2024. Nach Wiederbeginn ließ Edmund Baidoo mit einem Kopfball aus kurzer Distanz (57.) die Chance auf das 2:1 aus.

Sonst lag aber eher ein zweiter Treffer der Heimischen in der Luft. Maderner ging bei einem Abschluss volles Risiko, verfehlte dabei aber das Tor deutlich (74.). „Joker“ Mark Grosse agierte kurz darauf zu uneigennützig und legte zurück auf Maderner, der den Ball nicht richtig traf (74.). Dadurch blieben die Grazer zum neunten Mal in Folge in der Liga gegen Salzburg sieglos, im Gegensatz zum 0:5 in der Hinrunde gab es diesmal aber trotzdem Grund zum Jubeln.

Die Tore im VIDEO:

1:0 Tim Drexler (16./Eigentor)

1:1 Karim Konaté (40.)

