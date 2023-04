Spitzenreiter SKN St. Pölten dreht Partie gegen Vienna

Dank einer fulminanten Schlussphase hat Tabellenführer SKN St. Pölten im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Liga einen wichtigen Sieg gefeiert.

Die Niederösterreicher setzten sich am Karfeitag im Spitzenspiel der 22. Runde gegen First Vienna verdient mit 3:1 (0:0) durch. Christian Ramsebner (80.), Rio Nitta (81.) und Bernd Gschweidl (94.) ließen St. Pölten spät jubeln. Zuvor hatte Itamar Noy (49.) die Wiener in Führung gebracht.

St. Pölten führt die Liga nun mit 45 Punkten an. Verfolger Blau-Weiß Linz (41) ist am Samstag (14.30 Uhr) gegen die Admira gefordert, der GAK (40) bekommt es zur gleichen Zeit mit Vorwärts Steyr zu tun. Am Tabellenende holte Young Violets Austria Wien mit einem 2:1 (2:0) beim Floridsdorfer AC wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Für die Violetten trafen Leomend Krasniqi via Eigentor (6.) sowie Dejan Radonjic (32.) per Kopf, für den FAC erzielte Vice Miljanic (91.) das erste Tor im Jahr 2023 nach mehr als 600 Minuten ohne Erfolgserlebnis.

Austria-Routinier James Holland gab nach langer Verletzungspause sein Comeback und kam eine Spielhälfte zum Einsatz. Mit dem zweiten Sieg in Serie überholten die „Jungveilchen“ mit 21 Punkten den Kapfenberger SV (20), der sich mit einem 1:1 (1:0) gegen Amstetten zufrieden geben musste und damit neues Schlusslicht ist.

Im Duell der zweiten Mannschaften von Rapid und Sturm behielten die Grazer furios die Oberhand. Dank eines schnellen Doppelpacks von Mohammed Fuseini (13., 15.) sowie Toren von Milan Toth (81./Elfmeter) und Sandro Schendl (90.) setzten sich die Steirer mit 4:0 (2:0) durch und feierten damit im Kampf gegen den Abstieg den ersten Sieg nach drei Niederlagen in Serie. Der SV Horn, der als Tabellenvierter keine Aufstiegsambitionen hat, musste sich dem SV Lafnitz mit 1:2 (1:2) geschlagen geben.

(APA)/Bild: GEPA