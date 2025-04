Spitzenreiter Winnipeg stoppt Siegeslauf von St. Louis

In der National Hockey League (NHL) ist die längste Siegesserie der laufenden Saison zu Ende gegangen.

Die St. Louis Blues mussten sich am Montag dem Liga-Spitzenreiter Winnipeg Jets mit 1:3 beugen und verpassten damit den 13. Sieg in Folge. Der Erfolgslauf war der längste in der Geschichte des Teams gewesen. Die Jets indes liegen nach ihrem bereits 53. Erfolg im 78. Saisonspiel drei Punkte vor den zweitplatzierten Washington Capitals.

Die Blues-Niederlage hilft auch Minnesota Wild mit Marco Rossi, die im Wild-Card-Rennen im Liga-Westen als Zweiter zwei Punkte hinter St. Louis liegen und ein Spiel weniger absolviert haben. Der Abstand auf den ersten Nicht-Play-off-Platz beträgt vier Punkte. Minnesota empfängt am Mittwoch den Letzten, die San Jose Sharks, ehe es am Freitag zum wegweisenden Auswärtsspiel zum Verfolger Calgary Flames geht.

(APA)

Bild: Imago