Wien, 2. Februar 2024 – Auf der Insel steht am Sonntag das Spitzenspiel zwischen dem Drittplatzierten FC Arsenal und Tabellenführer FC Liverpool an. Sollten die Gunners vor heimischen Publikum verlieren, können sich die Londoner wohl aus dem Titelrennen verabschieden. Aktuell hat die Elf von Jürgen Klopp fünf Punkte Vorsprung auf Arsenal und zeigte sich zuletzt in herausragender Form, als sie den FC Chelsea mit 4:1 vom Platz fegte. Hierbei stach besonders Youngster Conor Bradley hervor, der mit einem Tor und zwei weiteren Vorlagen in Anfield brillierte.

Die Reds haben derweil noch die Chance, ihren deutschen Teammanager mit vier Titeln zu verabschieden. Einen maximal erfolgreichen Abschied für seinen Trainer wünscht sich auch Kapitän Virgil van Dijk, der im Exklusiv-Interview Sky Reporter Toni Tomic Rede und Antwort steht.

Ab 17:00 Uhr begrüßen die Sky ExpertenThomas Hitzlsperger und Raphael Honigstein sowie Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen zum „Match of the week“ auf Sky Sport Austria 1. Sky Q Kund:innen können die Partie zusätzlich in UHD genießen. Darüber hinaus wird auf Sky Sport Mix die „Data Zone“ mit eigenem Kommentar angeboten. Ob Ballbesitz, die meisten Pässe oder Torabschlüsse – Statistikfreunde können in der Data Zone alles live verfolgen.

Sky zeigt von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 23. Spieltags der Premier League live, u. a. Manchester United gegen West Ham United am Sonntag ab 14:50 Uhr und FC Brentford gegen Manchester City am Montagabend ab 20:50 Uhr jeweils auf Sky Premier League. Die Partie FC Burnley gegen FC Fulham ist für Sky Sport Kund:innen am Samstag ab 16:00 Uhr im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live zu sehen.

