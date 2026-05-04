Spitzenspiel der 30. Bundesliga-Runde! So starten LASK & Rapid

Getragen von der Euphorie des ersten Titels nach 61 Jahren startet der LASK am Montag (20.30 Uhr) in den Endspurt der Fußball-Bundesliga. Drei Tage nach dem Cup-Triumph in Klagenfurt empfangen die Linzer den SK Rapid zum verspäteten Schlager der Runde.

Bereits um 18:30 Uhr bekommt es das Tabellenschlusslicht WAC im Abstiegskampf mit dem SCR Altach zu tun. Die Lavanttaler benötigen einen Sieg, um die rote Laterne an Blau-Weiß Linz abzugeben.

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Die Aufstellungen im Überblick

SCR Altach – Wolfsberger AC (ab 18:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 2)

LASK – SK Rapid (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1)

(APA) / Bild: GEPA