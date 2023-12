Spitzenspiel eröffnet Frühjahr! Der Spielplan für die Grunddurchgangs-Entscheidungen der ADMIRAL Bundesliga

Ausblick aufs Bundesliga-Frühjahr trotz der aktuellen Winterpause: Bereits jetzt dürfen Vereine, Spieler und Fans für die Entscheidungsspiele des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga vorplanen – ein absolutes Schlagerspiel sorgt dabei für den spannenden Auftakt.

Das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer und Verfolger, zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz, markiert am Freitag, den 9. Februar den brisanten Ligastart ins Frühjahr – das Duell der 18. Runde wird zur Primetime LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria 1 zu sehen sein!

Auch am 19. Spieltag ist für beste Fußballstimmung gesorgt, wenn Sturm am Sonntag, den 18. Februar, den SK Rapid empfängt. Schon in der darauffolgenden Runde steigt das Wiener Derby zwischen Rapid und Austria Wien in Hütteldorf als Sonntags-Topspiel am 25. Februar.

Krimi im Kampf um die Top sechs beschließt Liga-Grunddurchgang

Den Abschluss findet der Grunddurchgang durch die zeitgleichen Sonntagsspiele der 21. und 22. Runde – Matches wie Blau-Weiß Linz gegen Austria Wien (3. März) und Klagenfurt gegen Rapid (10. März) versprechen große Spannung im Kampf um die Top sechs – während der Salzburg beim LASK für ein weiteres Topspiel gastiert.

Sämtliche Spiele sind wie gewohnt LIVE bei Sky Sport Austria zu sehen – neben der gewohnten Expertise und ausführlichen Berichterstattung im Rahmen der Spieltage wird zudem auch die dritte Auflage von „Sky Next Generation“ bei einem Spitzenspiel im Liga-Frühjahr stattfinden!

Der Spielplan im Überblick:

18. Runde:

Freitag, 9.Februar, 20.30 Uhr:

Salzburg – Sturm Graz

Samstag, 10. Februar, jeweils 17 Uhr:

Austria Wien – Hartberg

Altach – Blau-Weiß Linz

Sonntag, 11. Februar:

Wolfsberger AC- SK Rapid

WSG Tirol – Lustenau (jeweils 14.30 Uhr)

LASK – Klagenfurt (17 Uhr)

19. Runde:

Samstag, 17. Februar, jeweils 17 Uhr:

Austria Wien – Altach

Lustenau – Klagenfurt

Hartberg – LASK

Sonntag, 18. Februar:

Wolfsberger AC – WSG Tirol

Blau-Weiß Linz – Salzburg (jeweils 14.30 Uhr)

Sturm Graz – SK Rapid (17 Uhr)

20. Runde:

Samstag, 24. Februar, jeweils 17 Uhr:

Salzburg – Lustenau

LASK – Wolfsberger AC

Altach – Hartberg

Sonntag, 25. Februar:

Klagenfurt – Blau-Weiß Linz

WSG Tirol – Sturm Graz (jeweils 14.30 Uhr)

SK Rapid – Austria Wien (17 Uhr)

21. Runde:

Sonntag, 3. März, jeweils 17 Uhr:

Salzburg – Klagenfurt

Sturm Graz – Wolfsberger AC

SK Rapid – Lustenau

Blau-Weiß Linz – Austria Wien

Altach – LASK

WSG Tirol – Hartberg

22. Runde:

Sonntag, 10. März, jeweils 17 Uhr:

LASK – Salzburg

Wolfsberger AC – Altach

Austria Wien – WSG Tirol

Klagenfurt – SK Rapid

Lustenau – Blau-Weiß Linz

Hartberg – Sturm Graz

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.