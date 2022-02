Spitzenspiel Napoli gegen Inter endet Unentschieden

Das Spitzenspiel der italienischen Fußball-Liga hat am Samstag keinen Sieger gebracht. SSC Napoli und Titelverteidiger Inter Mailand trennten sich in Neapel 1:1 (1:0). AC Milan könnte Sonntagmittag (12.30 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Sampdoria Genua die Tabellenführung übernehmen. Vorerst führt Inter einen Zähler vor Napoli und einen weiteren vor dem Stadtrivalen.

Europameister Lorenzo Insigne brachte Napoli früh per Elfmeter in Führung (7.), Goalgetter Edin Dzeko gelang aber kurz nach dem Seitenwechsel der Ausgleich (47.). Für Napoli gab es nach zuletzt vier Ligasiegen in Folge wieder ein Remis. Inter gab nach dem 1:2 im Derby vergangene Woche gegen AC Milan erneut Punkte ab.

Einen weiteren Rückschlag setzte es für Marko Arnautovic mit Bologna. Die „Rossoblu“ unterlagen bei Lazio Rom mit 0:3. Aus fünf Ligaspielen in diesem Kalenderjahr hat Bologna erst einen Punkt erobert. Arnautovic und Co. liegen damit vorerst nur auf dem 13. Tabellenplatz.

(APA)

Bild: Imago