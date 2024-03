Sponsor-Ärger bei Barcelona! Trikots bald in Eigenproduktion?

Der Vertrag des FC Barcelona mit Nike läuft eigentlich noch bis 2028. Doch wegen des angespannten Verhältnisses schließen die Barca-Bosse einen vorzeitigen Ausrüsterwechsel oder eine eigene Produktion von Trikots nicht aus.

Nicht nur sportlich hängt der Haussegen beim FC Barcelona etwas schief. Auch außerhalb des Platzes kracht es beim aktuell Tabellendritten der spanischen La Liga.

Einem Bericht der Mundo Deportivo zufolge ziehen die Vereinsbosse in Erwägung, sich trotz des bis 2028 laufenden Vertrages von Nike zu trennen. Wird Barcelona bald von einem anderen Sportartikelhersteller ausgerüstet oder laufen Robert Lewandowski und Co. gar in eigens produzierten Trikots auf?

Barcelona und Nike: Ende der langjährigen Partnerschaft?

Der Grund: Der fünffache Champions-League-Sieger ist unzufrieden mit Nike. Es soll immer wieder Probleme mit der Lieferung der Jerseys geben. Zudem soll das US-amerikanische Unternehmen weniger als die Konkurrenz zahlen.

Laut Mundo Deportivo peilen die Barca-Verantwortlichen eine Entscheidung innerhalb der kommenden zwei Wochen an. Dann werden die Designs für die neuen Trikots geplant. Zwar sei eine Fortsetzung der seit 1998 bestehenden Partnerschaft mit Nike nicht ausgeschlossen, doch innerhalb des Klubs sollen sich die Stimmen häufen, die eine neue Ausrichtung wünschen. Tritt dieser Fall ein, müsste Barca eine Abfindung an Nike zahlen wegen vorzeitiger Vertragsauflösung.

