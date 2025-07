Spontane Leihe: Al Hilal profitiert von saudischer Sonderregelung

Nach der Sensation gegen Manchester City will Al Hilal bei der Klub-WM in den USA nachlegen und sich einen weiteren Millionenregen sichern.

Im Duell der Außenseiter trifft der saudi-arabische Spitzenclub im Viertelfinale am Freitag (21.00 Uhr) auf Fluminense, die Brasilianer hatten im Achtelfinale Inter Mailand (2:0) ausgeschaltet. Für Al Hilal geht es in Orlando um einen Prestigesieg gegen den Copa-Libertadores-Sieger 2023 sowie eine weitere Finanzspritze.

Denn für den Aufstieg ins Halbfinale winken 21 Mio. Dollar (etwa 17,8 Mio. Euro). Wohl auch deshalb verlegte die saudische Liga kurzerhand ihre Transferperiode nach vorne, das Fenster öffnet nun bereits am 3. Juli statt erst am 20. Juli. Da Spieler bei der Klub-WM bis zum 3. Juli nachnominiert werden können, nutzte der Klub von Star-Trainer Simone Inzaghi die Gelegenheit, um die Verletzungssorgen in der Offensive zumindest ein wenig zu lindern.

Kurzfristige Ausleihe

Denn Torjäger Aleksandar Mitrovic droht auch für das Viertelfinale auszufallen, Doppel-Torschütze Marcos Leonardo verletzte sich beim 4:3-Erfolg nach Verlängerung gegen ManCity am Oberschenkel. Deshalb wurde Abderrazak Hamdallah kurzfristig vom Liga-Rivalen Al-Shabab ausgeliehen. Der 34-jährige Marokkaner war in der abgelaufenen Saison mit 21 Toren ex aequo mit Karim Benzema der drittbeste Torschütze.

Inzaghi sprach nach dem Triumph gegen die englische Startruppe von einem Aufstieg, der so wahrscheinlich war wie die Besteigung des „Mount Everest ohne Sauerstoff“. Gegen Fluminense werden die Profis des Salzburg-Gegners in der Gruppenphase (0:0) wohl mehr Luft zur Verfügung haben. Die Brasilianer um Abwehrchef Thiago Silva (40) sind bei der Klub-WM aber nach vier Spielen ebenfalls noch unbesiegt.

Europäische Schlager am Samstag

Im Halbfinale wartet entweder Palmeiras aus Sao Paulo oder Chelsea, die sich in der Nacht auf Samstag (3.00 Uhr) gegenüberstehen. Die zweite Turnierhälfte ist eine rein europäische Angelegenheit: Die Schlager im Viertelfinale stehen am Samstag bei Paris Saint-Germain gegen Bayern München (18.00) und Real Madrid gegen Borussia Dortmund (22.00) auf dem Programm.

(APA) / Bild: Imago