Sport-Club-Kapitän Dimov weiter im künstlichen Koma

Der Wiener Sport-Club hat am Donnerstag ein Update zum Gesundheitszustand von Kapitän Philip Dimov gegeben.

„Liebe Fans, der Zustand von unserem langjährigen Capitano Philip Dimov ist weiterhin unverändert, wir hoffen jeden Tag auf bessere Nachrichten, sind in Gedanken bei ihm, schicken ihm Kraft. Das Heimspiel am Freitag gegen den FC Mauerwerk soll aber stattfinden: Weil unser Team gerne zusammenkommen will, um das Erlebte gemeinsam zu verarbeiten und sich in dieser schweren Zeit zusammen mit den Fans, so gut es eben geht, mit Liga-Alltag und Fußballspielen ablenken will. Wir hoffen auf euren Support und sehen einander am Freitag“, schreibt der Sport-Club auf seiner Vereinshomepage.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Der 33-Jährige erlitt am vergangenen Samstag im Meisterschaftsspiel bei TWL Elektra schwere Kopfverletzungen und wurde im Krankenhaus ins künstliche Koma versetzt.

Foto: Wiener Sport-Club