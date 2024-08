Sportdirektor berichtet: Napoli-Superstar will weg

Napoli-Sportdirektor Giovanni Manna bestätigt: Superstar Victor Osimhen will weg: „Victor will den Klub verlassen, letztes Jahr war die Situation schon ähnlich. Wir sind ruhig, weil wir Spieler im Team haben, die ihn ersetzen können. […] Er ist ein starker Spieler, aber wir wollen die Gruppe stärken und schützen. Wir werden sehen, was in den nächsten 20 Tagen passiert.“

Osimhens Vertrag in Neapel ist noch bis 2026 gültig.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago