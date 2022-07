Sportdirektor Freund bestätigt: Drei Spieler könnten Salzburg noch verlassen

via

Mit Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Brenden Aaronson und Rasmus Kristensen (beide Leeds United) hat Meister Red Bull Salzburg in diesem Transfersommer bereits drei Leistungsträger abgegeben und dabei über 70 Millionen an Transfererlösen erzielt. Wie Sportdirektor Christoph Freund nun bestätigte, könnten drei weitere Spieler den Klub noch in dieser Transferperiode verlassen.

Mohamed Camara, Albert Vallci und Antoine Bernede standen bei der Generalprobe am Dienstag gegen Ajax Amsterdam (2:3) nicht im Kader. Sportdirektor Freund schloß nicht aus, dass bei allen drei „noch was passieren könnte“.

„Der Kader steht zum großen Teil, er ist noch auf der größeren Seite. Alle Positionen sind mindestens doppelt besetzt, der Konkurrenzkampf ist gegeben. Wir sind schon froh, wenn wir von der Tiefe und der Qualität sehr gut aufgestellt sind. Das werden wir sicher brauchen“, erklärte Freund. Gut möglich also, dass die Salzburger ihren über 30 Mann starken Kader noch etwas ausdünnen.

Camara wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Ein Transfer nach Leeds zu Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch kam jedoch nicht zustande, da sich der Premier-League-Klub für Tyler Adams von RB Leipzig entschied.

Vallci, der aufgrund eines Achillessehnenrisses über ein Jahr ausfiel, ist hinter Ignace van der Brempt und Amar Dedic akutell nur dritte Wahl auf der Rechtsverteidigerposition. Für mehr Spielzeit erscheint ein Wechsel sinnvoll. Selbiges gilt bei Antoine Bernede, der im exzellent besetzten Salzburger Mittelfeldzentrum nur schwer an regelmäßige Einsatzminuten kommen dürfte.

