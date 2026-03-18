Sporting auf den Spuren von Barca: Die größten Aufholjagden der CL-Geschichte

Sporting Lissabon hat im Achtelfinale der Champions League einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel aufgeholt und ist mit einem 5:0-Kantersieg im Rückspiel gegen Bodö/Glimt doch noch ins Viertelfinale der Königsklasse eingezogen.

Bei der furiosen Aufholjagd hatte es nach 90 Minuten 3:0 gestanden, sodass es in die Verlängerung ging. Dort machte Sporting gegen überforderte Norweger dann alles klar und zog mit einem Gesamtscore von 5:3 in die Runde der besten acht Teams ein. Dort wartet mit Arsenal eine große Herausforderung.

Highlights: Sporting fertigt Bodö/Glimt mit 5:0 ab

Die Aufholjagd der Portugiesen ging zugleich in die Geschichtsbücher der Champions League ein. Denn Sporting ist erst das fünfte Team der CL-Historie, das in der K.O.-Phase einen Drei-Tore-Rückstand noch in ein Weiterkommen drehen konnte.

Die größten CL-Aufholjagden aller Zeiten

FC Liverpool – FC Barcelona (07.05.2019)

Eines der wohl denkwürdigsten Spiele in der Geschichte der Champions League: Der FC Liverpool zog durch einen unfassbaren 4:0-Sieg an der Anfield Road gegen den FC Barcelona doch noch ins CL-Finale ein und feierte nach Spielende ausgelassen.

Das Hinspiel verlor die Elf von Trainer Jürgen Klopp noch mit 0:3. Das Wunder von Anfield war ein harter Schlag für Lionel Messi und den FC Barcelona. Der sicher geglaubte Finaleinzug der Champions League platzte mit einem lauten Knall.

Highlights: Liverpool gelingt „Wunder von Anfield“ gegen Barca

AS Rom – FC Barcelona (18.04.2018)

Barca gewinnt das Hinspiel gegen Rom mit 4:1, ist schon so gut wie im Halbfinale. Doch dann kommen die „Giallorossi“ mit Daniele De Rossi und schießen den Titelaspiranten im Rückspiel mit 3:0 aus dem Stadion.

Lionel Messi kann das Desaster nicht verhindern und muss frühzeitig die Segel streichen.

Highlights: Roma zerstört Barca-Traum im Rückspiel

FC Barcelona – Paris Saint-Germain (08.03.2017)

Die Geburtsstunde von „La Remontada“: Barca muss gegen PSG ein 0:4 aus dem Hinspiel umbiegen – ein fast unmögliches Unterfangen. Barca führt im Rückspiel schon 3:0 – doch dann trifft Edinson Cavani zum 3:1 und die Sache scheint gelaufen zu sein.

Aber in einer unfassbaren Schlussphase überschlagen sich die Ereignisse. Erst trifft Neymar zum 4:1 (88.), dann gibt der deutsche Schiedsrichter Deniz Aytekin einen umstrittenen Elfmeter für die Katalanen. Barca erhöht auf 5:1, doch ein Treffer fehlt noch zum Weiterkommen, da PSG aufgrund der Auswärtstorregel immer noch weiter wäre.

Und dann geschieht tatsächlich noch das Wunder: Sergi Roberto lässt das Camp Nou in der fünften Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 6:1 erbeben. Was für eine phänomenale Aufholjagd und was für ein Albtraum für PSG!

„La Remontada“: Barcas Wunder gegen PSG

FC Liverpool – AC Mailand (25.05.2005)

Die größte Aufholjagd in einem Finale schafft der FC Liverpool. 0:3 liegen die Reds in Istanbul zur Pause gegen Milan zurück – ein scheinbar aussichtsloser Rückstand.

Liverpool erzielt im zweiten Durchgang innerhalb von sechs Minuten drei Treffer. Nach 90 Minuten und Verlängerung bleibt es beim 3:3, die Entscheidung muss im Elfmeterschießen fallen.

Liverpool trifft nervenstark vom Punkt und Milan schwächelt. Jerzy Dudek pariert den entscheidenden Elfmeter gegen Andrey Shevchenko und Liverpool gewinnt die Champions League.

Liverpool gewinnt episches CL-Finale gegen Milan

Deportivo La Coruna – AC Mailand (07.04.2004)

Der einstige spanische Spitzenklub Deportivo La Coruna erreichte mit einem Kraftakt im Rückspiel noch das Halbfinale.

Die Spanier hatten das Hinspiel in Mailand 1:4 verloren, doch Walter Pandiani und Co. gewannen das Rückspiel mit 4:0.

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