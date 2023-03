Sporting nach Elfer-Krimi gegen Arsenal im EL-Viertelfinale

2:2 im Hinspiel, 1:1 im Rückspiel nach 120 Minuten – im Elfmeterschießen rettet sich Sporting gegen Arsenal ins Viertelfinale der UEFA Europa League!

Arsenal war in der ersten Halbzeit die bessere Elf, Kapitän Granit Xhaka (19.) brachte die Gunners voran, nachdem Gabriel Martinelli noch am Torhüter gescheitert war. Nach Seitenwechsel änderte sich jedoch das Bild. Sporting setzte Arsenal zu und verschaffte sich Vorteile. Eine misslungene Aktion von Xhaka und Jorginho bescherte Pedro Goncalves (62.) den Ball. Der Mittelfeldmann machte noch einige Schritte in die gegnerische Spielhälfte und überhob Arsenals Schlussmann Aaron Ramsdale aus über 40 Metern.

Sportings englischer Stürmer Marcus Edwards hätte die Partie auf den Kopf stellen können, traf aber alleine vor Ramsdale nur das Kinn des Torhüters (73.). In der Verlängerung klopfte Arsenals Leandro Trossard an der Stange an (97.), Sporting-Goalie Adan parierte zweimal stark gegen Gabriel (117., 118.). Doch Arsenals Powerplay blieb unbelohnt: Im Elferschießen wurde Gabriel Martinelli zum Sargnagel, er scheiterte an Adan.

Die Tore im Video:

1:0 Kapitän Granit Xhaka mit dem Führungstreffer (19.)

1:1 Traumtor von Pedro Goncalves (62.)



Die entscheidenden Szenen im Elfmeterschießen

Bild: Imago