Juventus Turin hat den knappen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigt und ist nach einem 1:1 im Rückspiel gegen Sporting Lissabon ins Halbfinale der Europa League eingezogen.

Rabiot brachte die Italiener in Führung, Edwards gloch per Elfmeter aus. Sporting rannte an, aber Juve verteidigte das ausreichende Remis über die Zeit.

Die Tore im Video:

0:1 – Rabiot

1:1 – Edwards

