Sporting-Shootingstar weckt Interesse beim FC Bayern

Nach Sky-Informationen beschäftigt sich unter anderem der FC Bayern mit dem schwedischen Überflieger. Die Münchner haben sich bereits nach Gyökeres erkundigt – mehr ist aber noch nicht passiert. Spannend: Nach exklusiven Sky-Informationen kann der Angreifer aufgrund einer Vereinbarung für eine vergünstigte Summe wechseln.

Manchester City, der FC Arsenal, Liverpool und Chelsea zeigen aus England das konkreteste Interesse am 26-jährigen Angreifer, der in der Saison 2019/20 noch auf Leihbasis für den FC St. Pauli aufgelaufen war. Gyökeres‘ Vertrag ist noch bis 2028 gültig, ein Winter-Wechsel derzeit nicht geplant. Zur kommenden Saison werden die Karten allerdings neu gemischt, schließlich ist in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel verankert. Diese beträgt im Sommer 100 Millionen Euro.

Bayern-Interesse: Vereinbarung zwischen Gyökeres-Seite und Sporting

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen Sporting und Gyökeres Management – über die Sky im Transfer Update exklusiv berichtet hat – kann er den Verein aber bereits zwischen 60 und 70 Millionen Euro verlassen. Ein Sommertransfer zu einem Topklub ist sehr wahrscheinlich. Die Bayern haben sich nach Gyökeres erkundigt – mehr aber auch (noch?) nicht. Die SportBild berichtet ebenfalls darüber. Klar ist, dass die Münchner die Situation des Stürmer-Stars weiterhin beobachten.

HIGHLIGHTS | SK Sturm Graz – Sporting CP | 3. Spieltag

Mit der Verpflichtung von Sporting-Coach Ruben Amorim ist es denkbar, dass auch Manchester United in das Rennen um Gyökeres einsteigt. Der portugiesische Trainer ist großer Fan des schwedischen Angreifers und hat seinen Aufstieg zum Top-Stürmer mit begleitet. Bislang ist er bei den Red Devils noch kein konkretes Thema gewesen.

Wohl kein Winter-Wechsel zum FC Bayern

In der laufenden Saison erzielte Gyökeres 16 Tore in zehn Ligaspielen. In der Champions League netzte er insgesamt fünfmal bei vier Einsätzen. Zuletzt sorgte er mit seinem Dreierpack beim 4:1-Sieg gegen Manchester City für Furore. In allen Wettbewerben kommt Gyökeres auf 23 Pflichtspieltore bei nur 17 Einsätzen. Auch bei der 0:2-CL-Niederlage von Sturm Graz traf der schwedische Shootingstar zum späteren Endstand.

Gyökeres über Sporting-Formhoch: „Wir arbeiten hart“

(sport.sky.de/Plettenberg/Ditter/Red.)

Beitragsbild: GEPA.