Sporting-Pleite vor Europa-League-Duell mit Sturm in der Liga

Sporting Lissabon hat vor dem Aufeinandertreffen am Donnerstag mit Sturm Graz in der Europa League in der heimischen Meisterschaft einen Rückschlag kassiert. Der Tabellenführer der Primeira Liga musste sich am Samstagabend im Auswärtsspiel bei Vitoria Guimaraes mit 2:3 geschlagen geben. Sporting verpasste damit die Chance, den Vorsprung auf Benfica auszubauen und liegt weiter einen Zähler vor dem Erzrivalen.

Die Treffer für Sporting erzielten Gonzalo Inacio zum 1:0 und Nuno Santos zum 2:2. Die Lissaboner kassierten in der 13. Runde damit die zweite Saisonniederlage. In der Europa League haben sie den Aufstieg bereits geschafft, Sturm will am Donnerstag in Portugal als Dritter der Gruppe den Umstieg in die Zwischenrunde der Conference League schaffen.

(APA)/Bild: Imago