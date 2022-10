Sportkoordinator Schneider: Trainerdiskussion in Lustenau „kein Thema“

via

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie ist Aufsteiger Austria Lustenau nach starkem Saisonstart aus der oberen Tabellenhälfte auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht. Eine Trainerdiskussion um Chefcoach Markus Mader will Sportkoordinator Alexander Schneider trotz der jüngsten Misere nicht aufkommen lassen.

„Wir reden gerade über einen Weg in Lustenau, der perspektivisch ausgelegt ist und dann sollen wir nach ein paar Spielen mit Niederlagen direkt den Trainer hinterfragen, mit dem wir aufgestiegen sind? Wir hinterfragen uns immer, nur so können wir uns entwickeln, aber man muss das ruhig und seriös machen. Dann sind das Schrauben, die wir aktuell gar nicht in Betracht ziehen. Das ist für uns kein Thema“, sagte Schneider im Sky-Podcast DAB | Der Audiobeweis.

Die jüngste Niederlagenserie will Schneider nicht überbewerten: „Bei uns ist alles okay. Natürlich sind wir mit den letzten Ergebnissen nicht zufrieden – auch wenn die Leistungen teilweise gepasst haben – weil wir wissen, dass es ein Ergebnissport ist. Trotzdem werden wir unseren Weg kontinuierlich weitergehen. Haben vor der Saison auch gewusst, dass es diese Phasen geben wird als Aufsteiger und daher heißt es einfach weiterarbeiten. Dann werden die Punkte auch wieder kommen“, gab sich Schneider zuversichtlich.

Die Ziele für den Rest der Saison in Lustenau benannte Schneider klar: „Etablierung in der Bundesliga, Klassenerhalt und einen kontinuierlichen Weg mit diesem Verein gehen.“ Die Niederlagenserie können die Lustenauer schon am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen die zuletzt formstarken Rieder stoppen (live auf Sky Sport Austria).

