„Sportlich und kommunal“ wichtig: Ramsau will WM für 2031 oder 2033

Die Tafel am Ramsauer OK-Gebäude erinnert an den nordischen Höhepunkt Ende des vergangenen Jahrhunderts. Mehr als drei Jahrzehnte nach der 99er-WM soll Anfang der Dreißigerjahre die Weltelite im Skispringen, in der Kombination und im Langlauf erneut in der Dachstein-Gemeinde um Gold, Silber und Bronze kämpfen. Hinsichtlich einer möglichen Bewerbung weiß man den Österreichischen Skiverband (ÖSV) hinter sich, bis zur Entscheidung über eine Kandidatur bleibt ein halbes Jahr.

Ernst Fischbacher steht der gleichnamigen Liste und der Gemeinde als Bürgermeister vor und sieht in einer Bewerbung und in Folge einem Zuschlag zwangsläufig nicht nur die sportliche Chance und Aufmerksamkeit. „Eine WM hat einen Benefit, die sportliche Infrastruktur herzurichten, aber auch die kommunale Infrastruktur“, sagte der Politiker beim Kombinierer-Weltcup der APA. „Es ist ein großer Wunsch, wenn man das Stadion schon neu gestaltet, die Gebäude, die jetzt im Weg stehen, unter die Erde zu bringen – das wäre für uns viel effizienter.“

Pistengeräte würden dann unter dem Schanzengelände in einer Tiefgarage untergebracht werden, was auch ein Verkehrsproblem lösen würde. „Wenn Bund, Land und Gemeinde dafür sind, dann wäre das für uns ideal, wenn wir das umsetzen könnten.“ Noch sei man in einer frühen Phase, eine WM nach seiner Überzeugung aber für die Gemeinde und die Steiermark eine große Chance. „Das hat uns seinerzeit touristisch sehr viel gebracht.“ Fischbacher zeigte sich überzeugt, dass das auch bei Titelkämpfen 2031 oder 2033 so sein würde.

Deadline im März

Bis 15. März sei noch Zeit, einen 50-seitigen Fragenkatalog abzuarbeiten, wobei die Anforderungen heutzutage ganz andere seien als in den Neunzigern. Das betreffe die komplette Abwicklung. Und einen ganz anderen Stellenwert als damals habe nun das Thema Nachhaltigkeit, wie Fischbacher betonte. „Deswegen baut man nicht irgendwelche Sportstätten, die dann brachliegen, sondern die eine Nachnutzung haben und für den Nachwuchs zur Verfügung stehen.“ Wichtig in dieser Hinsicht bzw. für den Status als Trainingsdestination sei die Errichtung einer 60-m-Schanze.

Die Hillsize des Bakkens für die Elite und also für die WM würde auf 109 m erweitert, der Schanzenauslauf in einen Trichter – ähnlich wie in Innsbruck – umfunktioniert. Fischbacher: „Wir werden uns mit allen Stakeholdern zusammensetzen und sehen, wieweit man bereit ist, da zu investieren.“ Zudem müsse punkto Schneesicherheit die Schneeanlage adaptiert werden, da Anforderungen an Sport wie Tourismus immer höher würden. Bei den Quartieren sei laut Fischbacher keine Aufbesserung nötig: „Wir haben in der Region mit 6.500 Gästebetten genug Potenzial.“

