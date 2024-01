Sportminister Kogler verabschiedet ÖHB-Männer: „Da kann was gelingen“

Mit warmen Worten sind Österreichs Handballmänner am Dienstag zur Europameisterschaft in Deutschland (ab Mittwoch) verabschiedet worden. „Da kann schon etwas gelingen“, sagte Sportminister Werner Kogler (Grüne) trotz der großen Herausforderung. Die ÖHB-Auswahl geht als Favorit in ihr erstes Vorrundenspiel am Freitag (18.00 Uhr) gegen Rumänien und hat dann ebenfalls in Mannheim noch die Kaliber Kroatien (Sonntag) und Spanien (Dienstag) vor der Brust.

„Die Herausforderungen scheinen relativ groß“, meinte Kogler angesichts des schweren Loses im Haus des Sports in Wien. Und er versprach, das von allen Spielern signierte „Kogler“-Teamdress auch beim Rumänien-Duell am Freitag im Büro vor seinem „großen Screen“ zu tragen.

Inwiefern das zum Gelingen der Mission Aufstieg beiträgt – dazu ist Platz eins oder zwei in Gruppe B nötig – bleibt abzuwarten. Teamchef Ales Pajovic zeigte sich naturgemäß optimistisch. „Wir haben eine brutale Gruppe, aber meine Jungs glauben daran, in die Hauptrunde kommen zu können“, erklärte der Slowene. Ebenso vernahm sich Kapitän Mykola Bilyk, der „pure Vorfreude“ verspürte. „Wenn wir als Team funktionieren und mit viel Leidenschaft spielen, können wir die großen Teams ärgern.“

