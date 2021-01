Spott für Spurs-Profi nach Mbappe-Jubel gegen Achtligist

Tottenham Hotspur hält sich in der dritten Runde des FA Cups gegen Marine AFC schadlos und zieht souverän in die nächste Runde ein. Für Aufsehen in den sozialen Netzwerken sorgt dabei der Jubel von Carlos Vinicius.

Beim 5:0-Sieg gegen den Achtligisten (!) traf der Brasilianer gleich dreimal, übertrieb es beim Jubeln aber nach dem Geschmack vieler Fans jedoch. Nachdem der Neuzugang von Benfica in der 24. Minute zum 1:0 per Abstauber aus einem Meter traf, verkreuzte Vincius die Arme und jubelte wie Kylian Mbappe.

Die besten Reaktionen zum Vinicus-Jubel bei Twitter

Doing the Mbappe celebration after scoring against a 20-year lad who works in Sainsbury’s. Top shithousery from Vinicius there. pic.twitter.com/EZTjHUfIQr — No Context Scouse (@NoContextScouse) January 10, 2021

Mbappe vs Argentina in World cup Trent vs Leicester in the Prem Martinelli vs Chelsea in the Prem Vinicius vs 8th tier part timers pic.twitter.com/eTLQZHKis5 — Rock head (@RockheadFury) January 10, 2021

I see nothing wrong with Vinicius celebration. I celebrate like Ronaldo when I see there’s hobnobs in the biscuit tin — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) January 10, 2021

Carlos Vinicius after scoring from one yard out against a team of newborns pic.twitter.com/IEnpK8TGrY — Will (@willreyner) January 10, 2021

Vinicius after he scores past his nan on a family day out at the park pic.twitter.com/81XqeH6OFD — Halps (@LFCHalps) January 10, 2021

Die Fans waren sichtlich darüber amüsiert darüber, dass Vinicus es für nötig hielt, einen Treffer, dessen Schwierigkeitsgrad sicherlich mit “mehr als einfach” zu beschreiben ist, gegen einen unterklassigen Gegner derart ausgiebig zu feiern.

