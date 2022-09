„Sprachlos“: Ex-Juve-Profi Pjanic kritisiert Bosniens geplantes Russland-Gastspiel

Bosniens Fußball-Nationalteam wird am 19. November ein Länderspiel gegen Russland in St. Petersburg bestreiten. Die Mitteilung des heimischen Verbandes vom Freitag kam bei vielen Bosniern nicht gut an. Der langjährige Nationalspieler Miralem Pjanic sagte in einer ersten Reaktion gegenüber Medien: „Diese Entscheidung ist nicht gut, ich bin sprachlos.“ Russlands Nationalteams sind seit der Invasion in der Ukraine von internationalen Fußball-Bewerben ausgeschlossen.

Die Partie gegen Bosnien wird einen Tag vor dem Anpfiff der WM in Katar ausgetragen. Russland schied im Play-off für das Großturnier im März aus, nachdem sich Polen, Schweden und Tschechien geweigert hatten, gegen die Russen anzutreten. Bosnien spielt nicht bei der WM.

Weiter als Pjanic ging Sarajevos Bürgermeisterin Benjamina Karic. „Sarajevo als Stadt, die lange unter Belagerung von Aggressoren stand und ich als Bürgermeisterin verurteile diese Entscheidung des nationalen Verbandes deutlich“, schrieb Karic auf Twitter. Man werde die bisher fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Verband einstellen, solange diese Entscheidung nicht revidiert werde, kündigte sie an.

(APA).

Beitragsbild: Imago.