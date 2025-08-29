Sprint-Olympiazweite eingebürgert: Bob-Start in Cortina möglich

Bob-Pilotin Katrin Beierl hat im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2026 Verstärkung erhalten.

Die auch schon in der vergangenen Weltcup-Saison als Anschieberin der Niederösterreicherin tätige Jamaikanerin Christania Williams ist kürzlich eingebürgert worden. Die 30-Jährige hatte in ihrer früheren Laufbahn als Sprinterin 2016 mit Jamaikas Staffel über 4 x 100 m Olympia-Silber geholt.

„Christania hat ihren Platz im Team bereits gefunden und in der vergangenen Saison schon wichtige Erfahrungen gesammelt. Sie bietet für Katrin in Richtung Olympische Spiele 2026 ganz neue Möglichkeiten“, so ÖBSV-Generalsekretär Manfred Maier.

Bob-Pilotin Beierl: „Brauchen das gesamte Team“

Beierl ergänzte: „Wir haben schon in der letzten Saison gesehen, dass Christania mir am Start sehr gute Zeiten bringen kann, das hilft logischerweise in der Bahn. Trotzdem wäre es ein Fehler, jetzt alles nur von ihr abhängig zu machen. Wir brauchen in den nächsten Wochen und Monaten das gesamte Team – auch Nicola Pichler, Anna Schenk und Tamara Knezevic spielen eine ganz zentrale Rolle im bevorstehenden Olympia-Winter.“

(APA).

Beitragsbild: GEPA.