Sprint-Pole in China: Hamilton meldet sich zurück

Lewis Hamilton hat zum Auftakt des Rennwochenendes von China (alle Sessions live auf Sky Sport F1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) eine kleine Wiedergeburt gefeiert – und arbeitet gemeinsam mit Weltmeister Max Verstappen gegen die befürchtete Langeweile in der Formel 1 an.

Der Rekordweltmeister im Ferrari sicherte sich am Freitag überraschend den ersten Startplatz für den Sprint von Shanghai, mit 1:30,849 Minuten lag er in der Qualifikation haarscharf vor Verstappen im Red Bull. Oscar Piastri belegte mit dem McLaren Rang drei, sein Teamkollege Lando Norris dagegen leistete sich einen Fehler im entscheidenden Moment.

Der Vizeweltmeister, Sieger des Saisonauftakts in Melbourne und seither als klarer Titelfavorit gehandelt, verpasste auf seiner schnellen Runde eine der letzten Kurven und wird am Samstag (4.00 Uhr MEZ/Sky) nur von Rang sechs in das Kurzrennen starten.

Mann des Tages war Hamilton, der bei seinem Debüt für Ferrari am vergangenen Wochenende noch maßlos enttäuscht und nur den zehnten Platz geholt hatte. „Das hatte ich so nicht erwartet, aber bin sehr stolz“, sagte Hamilton, „das letzte Rennen war katastrophal für uns, wir wussten aber, dass mehr Potenzial im Auto steckt. Wir mussten es nur auf die Strecke bringen.“

Der Grand Prix von China bildet das erste von sechs Sprint-Wochenenden dieser Saison. Im Kurzrennen über etwa 100 Kilometer geht es bereits um WM-Punkte, es folgt noch am Samstag die Qualifikation (8.00 Uhr MEZ) für den Grand Prix. Dieser ist weiterhin das einzige Event am Sonntag (8.00 Uhr MEZ).

(SID) / Artikelbild: Imago