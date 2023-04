Sprint-Revolution in der Formel 1 – Spektakel in Baku garantiert: Der Große Preis von Aserbaidschan live auf Sky Sport F1

Qualifikation für das Hauptrennen bereits am Freitagnachmittag

Am Samstagvormittag Qualifikation (Sprint Qualifikation) für das Sprintrennen am Nachmittag

Nur Sky überträgt alle 23 Rennen der Saison 2023 vom ersten freien Training bis zur finalen Pressekonferenz nach der Siegerehrung live auf Sky Sport F1

Das starke Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Sky Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos und Moderator Peter Hardenacke, dazu der Datenexperte Leo Lackner

Neben Formel 1 auch Formel 2 am Sonntag auf Sky Sport UHD

Für ein besonderes Rennerlebnis auf Sky Q: Das Rennen in UHD/HDR, zahlreiche innovative Funktionen wie On-Board-Kameras, „Pitlane Channel“, „Data Channel“, „Driver Tracker“ und „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion

Nach einer vierwöchigen Pause ist die Formel 1 zurück. Der Große Preis von Aserbaidschan in Baku steht an – ein Stadtkurs, der sich von traditionellen Stadtkursen unterscheidet. Grund dafür ist vor allem die knapp zwei Kilometer lange Gerade, auf der Höchstgeschwindigkeiten mit weit über 300km/h erreicht werden. Überholmanöver sind entsprechend möglich, dennoch bleibt die Strecke aufgrund enger Abschnitte sehr herausfordernd.

Spektakel und Action sind in Baku allerdings ohnehin garantiert, hat die Formel 1 schließlich ihr Grand-Prix-Format für die Wochenenden mit einem Sprintrennen kurzerhand revolutioniert. Die Qualifikation für das Hauptrennen findet nun bereits am Freitag statt und die Qualifikation für das Sprintrennen am Samstagvormittag. Da der Sprint selbst anschließend am Nachmittag startet, wird es an besagten Wochenenden nur noch eine reine Trainingseinheit (Freitag) geben.

Durch die Sprint-Revolution soll vermieden werden, dass Fahrer ihre Position im Hauptteil des Sprintrennens halten, um ihren Platz für das Rennen am Sonntag nicht zu gefährden. Entsprechend kann nun samstags auf der 100 Kilometer langen Strecke mehr Risiko eingegangen werden, verspricht sich auch Sky Kommentator Sascha Roos.

Sky ist am Wochenende in Baku hautnah dabei und überträgt den Großen Preis von Aserbaidschan live. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Sascha Roos wird alle Sessions in Baku live kommentieren und hierbei von Sky Experte Ralf Schumacher unterstützt. Vor Ort begrüßen der Sky Experte sowie Moderator Peter Hardenacke die Zuschauer:innen. Leo Lackner wird als Datenexperte das Renngeschehen wie gewohnt begleiten.

Die Formel 1® auf Sky Q: Das Rennen in UHD – Alles an einem Ort

Das Rennen Baku gibt es auch in ultrascharfer Ultra HD HDR Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Die Zuschauer:innen können sich on Demand auf Sky Q immer das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen passt. Mit zahlreichen innovativen Funktionen wie 20 On-Board-Kameras aller Fahrer, dem „Data Channel“ und dem „Driver Tracker“ sowie der smarten „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion können die Zuschauer:innen weiterhin ihr Rennerlebnis individuell gestalten. Zudem können die Sky Kund:innen Highlight-Videos aller Sessions und die besten Klassiker-Rennen jederzeit mit Sky Q abrufen.

Sendeplan für den Großen Preis von Aserbaidschan live auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 27.4.:

16:30 – 16:45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19:15 – 20:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 28.4.:

09:05 – 10:00 Uhr: Formel 2 – Training

11:15 – 13:00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

13:00 – 13:45 Uhr: Formel 2 – Qualifying

14:30 – 16:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

16:30 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 29.4.:

10:15 – 11:45 Uhr: Formel 1 – Sprint Qualifikation

12:50 – 14:00 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

14:45 – 16:30 Uhr: Formel 1 – Sprint

16:30 – 17:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Sprint

Sonntag, 30.4.:

09:15 – 10:45 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

11:30 – 12:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

12:55 – 15:00 Uhr: Formel 1 – Rennen

15:00 – 15:45 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

15:45 – 16:15 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz

16:15 – 16:45 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: Aserbaidschan

Montag, 1.5.:

13:00 – 13:15 Uhr: Highlights auf Sky Sport News

Beitragsbild: Imago