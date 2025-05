Sprintkönig Marc Márquez übernimmt WM-Führung

Der Spanier Marc Márquez bleibt in der MotoGP-WM der Dominator der Sprintrennen. Der sechsmalige Titelgewinner feierte in Le Mans auf seiner Ducati im sechsten Kurzrennen der Saison den sechsten Sieg und löste damit seinen Bruder und Markenkollegen Álex Márquez vor dem Grand Prix von Frankreich am Sonntag (14.00 Uhr/live auf Sky – streame mit Sky X!) wieder als Spitzenreiter der Gesamtwertung ab.

Marquez siegte dabei im direkten Familienduell mit seinem zweitplatzierten Bruder. Auf Rang drei machte Fermin Aldeguer durch seine erste Podiumsplatzierung den Dreifach-Triumph der spanischen Ducati-Fahrer komplett. Der zunächst führende Lokalmatador Fabio Quartararo kam auf Yamaha erst auf Platz vier ins Ziel.

Im Hauptrennen am Sonntag bietet sich Quartararo die Gelegenheit zur Revanche. Der Ex-Weltmeister sicherte sich bei seinem Heimspiel zum zweiten Mal in der laufenden Saison die Pole Position vor den Márquez-Brüdern.

(SID) / Artikelbild: Imago