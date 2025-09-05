Spuck-Eklat bei Eagles-Sieg

Die NFL-Saison hat mit einer groben Unsportlichkeit und einem Platzverweis noch vor dem ersten Pass begonnen. Sechs Sekunden nach dem Beginn der Partie zwischen Titelverteidiger Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys spuckte Jalen Carter aus kurzer Distanz Cowboys-Quarterback Dak Prescott an. Carter, einer der wichtigsten Verteidiger der Eagles, wurde ausgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt der Partie, die Philadelphia mit 24:20 gewann, war lediglich der Kickoff ausgespielt.

Carter spielt seine dritte Saison in der NFL. Er steht im Ruf, die Grenzen des Erlaubten mindestens zu berühren. Erst vor wenigen Tagen hatte Eagles-Abwehr-Trainer Vic Fangio über Carter gesagt: „Ich weiß nicht, ob Garstigkeit das richtige Wort ist. Ich denke, er muss einfach mit der richtigen Einstellung spielen, um sein Potenzial auszuschöpfen, oder nahe ranzukommen.“

Fans mussten stundenlang warten

Die Cowboys gingen nach der Szene zu Beginn direkt in Führung, beide Teams wechselten sich bis zum 14:14 mit Touchdowns ab. Eagles-Quarterback Jalen Hurts erzielte zwei Touchdowns nach eigenen Läufen und zeigte sieben Monate nach seiner Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Super Bowl gleich wieder seinen großen Wert für die Eagles. „Es bedeutet alles, wenn du stark in die Saison startest. Wir müssen noch ein paar Sachen verbessern, aber mit einem Sieg zu beginnen, ist immer gut“, sagte Hurts dem US-Fernsehen.

Zur Pause führten die Eagles 21:20, das Field Goal zum 24:20 war gleichbedeutend mit dem Endstand. Eine Gewitterwarnung im dritten Viertel sorgte für eine mehr als einstündige Unterbrechung, die Fans mussten auf Bitten der Eagles in überdachten Bereichen des Stadions Schutz suchen. Als es weiterging, hatten die Cowboys zwar mehrere Gelegenheiten, die Gastgeber noch einmal unter Druck zu setzen. Star-Passfänger CeeDee Lamb konnte aber keinen der weiten Pässe seines Quarterbacks festhalten.

